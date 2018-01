Região surpreendida com o aumento de portagens

Os autarcas da região estão indignados com o aumento das portagens na A23 e A25 e garantem que vão fazer chegar essa indignação à tutela. A mensagem seguirá em forma de pedido urgente de reunião e será, naturalmente, acompanhada da reivindicação maior; a da abolição total dos pagamentos.

De resto, esta é sem dúvida uma questão que independentemente da cor política consegue unir todos os políticos e presidentes de Câmara da região, conforme fica patente no voto de indignação que foi aprovado por unanimidade, na terça-feira, durante a primeira reunião do ano da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE).

Também a Plataforma que Entendimento, que agrega várias entidades contra as portagens, manifestou a sua surpresa com o novo aumento nas portagens nas ex-scut e considera inconcebível a penalização das pessoas e empresas do Interior.

“Nada fazia prever que, apesar da admiração pelo interior, que muito boa gente diz ter e que depois da machadada dos incêndios, viesse agora um novo incremento sobre um imposto discriminatório, como são o aumento das portagens, nas ex-scut”, refere a Plataforma.

Catarina Canotilho e Célia Domingues