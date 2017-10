PSP deteve cinco traficantes de droga

No âmbito de um processo de investigação criminal em curso, o Comando Distrital da PSP de Castelo Branco deu cumprimento a mandados judiciais de busca a cinco residências de indivíduos suspeitos da prática de tráfico de estupefacientes na cidade albicastrense.

Em consequência desta operação foram detidos cinco homens e apreendidos cerca de 260 gr de haxixe (correspondente a cerca de 1.300 doses), quatro plantas de canábis, 65 sementes de canábis, 655 euros em dinheiro, 11 telemóveis, cinco computadores portáteis, diverso material informático e instrumentos manuseamento e corte de estupefacientes.

Nesta operação, o Comando Distrital de Castelo Branco foi também reforçado com elementos policiais do Comando Distrital da PSP da Guarda e ainda com duas equipas cinotécnicas de busca de estupefacientes.

A investigação em curso decorria há já algum tempo, tendo sido iniciada após concretização de detenções de indivíduos que se dedicavam ao tráfico de estupefacientes em alguns locais da cidade de Castelo Branco, com principal incidência nas áreas frequentadas por jovens.

“Apesar de se acreditar que através desta operação se pôs cobro à actividade dos suspeitos agora detidos, a investigação irá continuar sob coordenação do Ministério Público”, diz a PSP.