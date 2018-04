Presidente da República envia condolências para família de jovem

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje “profundamente o acidente de autocarro com jovens estudantes” da Cova da Beira ocorrido perto de Nisa, no distrito de Portalegre, que fez um morto e quatro feridos graves, dizendo-se “desolado”.

Em mensagem publicada na página da internet da Presidência, o chefe de Estado, que se encontra em França, enviou “as mais sinceras condolências à família enlutada e aos amigos do jovem [de 18 anos] tão tragicamente desaparecido”, desejando “rápida recuperação a todos os feridos”.

O autocarro em que seguiam, além do motorista, 48 passageiros, a maioria dos quais jovens entre os 18 e os 23 anos da Covilhã e de Belmonte que regressavam de uma viagem de finalistas a Espanha, despistou-se hoje, às 17:56, no nó de Arez e da Barragem do Fratel do IP2, fazendo um capotamento lateral.

De acordo com as últimas informações, além da vítima mortal, houve quatro feridos graves, 29 ocupantes do autocarro sofreram ferimentos ligeiros e os restantes 15 foram transportados para Nisa, para serem acolhidos pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.