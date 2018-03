Parlamento pede suspensão da exploração mineira na Argemela

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, uma recomendação ao Governo para que suspenda o processo para a celebração de contrato de exploração mineira na Serra de Argemela, antes de avaliados todos os impactos.

O texto final da Comissão de Ambiente, que resultou de um consenso a partir de resoluções dos Verdes, do PAN, do PSD, do BE, do PS e do CDS-PP, recomenda ao Governo que promova a discussão pública e que nela sejam envolvidas as autarquias locais e a população diretamente afetada dos municípios da Covilhã e do Fundão (Castelo Branco), bem como peritos na matéria.

Só com toda esta informação deverá, defende a recomendação consensual, existir uma “apreciação cabal da situação para nova pronúncia”.

O texto recomenda ainda ao Governo que promova a apresentação do estudo de impacto ambiental e, no caso de uma eventual decisão pela exploração mineira, sejam avaliadas as consequências desta atividade no plano ambiental, da saúde pública, da paisagem e da atividade agrícola e segurança.

A recomendação pede ao executivo que, até à conclusão do processo de avaliação destes impactos, “suspenda o processo para a celebração de contrato de concessão de exploração mineira em curso na referida área”, considerando igualmente a possibilidade de abandonar em definitivo a Serra da Argemela como área de exploração mineira.

No início de março, centenas de pessoas juntaram-se na localidade do Barco, na Covilhã, para protestar contra a exploração mineira na serra da Argemela, numa área que se estende também ao concelho do Fundão.

Na companhia de políticos de diferentes partidos, e entoando palavras de ordem como “Argemela é nossa e há de ser”, os manifestantes formaram um cordão humano, reiteraram argumentos contra a extração de minério naquela zona e mostraram-se muito preocupados com os efeitos nocivos que serão sentidos no ambiente e na vida das populações se for aprovado o projeto que está em avaliação.

O processo para a concessão mineira de uma exploração foi iniciado em 2011, sendo que no início de 2017 foi publicado o pedido de atribuição de concessão por parte de uma empresa privada, o que foi contestado pela população, autarcas e diferentes partidos políticos.

Em abril do ano passado, numa resposta a questões apresentadas pelos deputados socialistas eleitos pelo círculo de Castelo Branco, o Governo garantiu que ouvirá “populações e as autarquias abrangidas antes de tomar qualquer decisão”.