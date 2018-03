Quando os hospitais são um porto de abrigo

No Interior cresce o número de situações em que os hospitais prolongam os dias de internamento pelo facto de não estar garantido que o doente é acolhido na família ou na rede social.

As famílias distantes, a ausência de vizinhos face ao despovoamento, a falta de respostas sociais imediatas são as causas de cada vez mais casos identificados pelos hospitais que decidem manter por alguns dias o doente internado, enquanto os familiares se organizam para o receber, ou que surja uma vaga numa instituição social.

O último Barómetro de Internamentos Sociais – uma iniciativa da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH) –, refere que existem cerca de 21 mil camas no Serviço Nacional de Saúde e cerca de seis por cento estavam ocupadas com casos sociais.

O internamento hospitalar por motivos que não sejam médicos tem maior expressão nos grandes centros urbanos mas já não é assim tão estranho nas unidades hospitalares do Interior.

“Quando às idades, 22 por cento correspondem a pessoas entre os 18 e os 65 anos, 36 por cento referem-se ao intervalo entre os 65 e os 80 anos e 41 por cento dizem respeito a internamentos de utentes com mais de 80 anos, apenas um por cento respeita a pessoas com idade inferior a 18 anos”, diz o estudo da APAH.

Que o diga Paula Torgal, assistente social no Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB), que com a sua equipa, tenta minimizar este fenómeno – em frequência e duração – tanto quanto possível. “Estamos numa região onde ainda prevalecem importantes redes de apoio como a família e a comunidade”, assegura a profissional que por isso rejeita a ideia de existirem casos de “abandono” (pessoa deixada intencionalmente no hospital em situação de total desamparo pelos familiares ou cuidadores).

Célia Domingues