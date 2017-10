Obras para reforçar túnel na linha da Beira Baixa

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai avançar com trabalhos de beneficiação e reforço dos túneis ferroviários nas linhas da Beira Baixa, Alta e Minho, traduzindo-se num investimento na ordem dos 230 mil euros, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a empresa diz que “estes trabalhos de manutenção regular visam garantir o reforço da segurança e estabilidade e condições de circulação nos túneis”.

Estes trabalhos de reparação destinam-se a quatro túneis: de Portas de Ródão, em Vila Velha de Ródão, do Azeval e Espinho, em Mortágua, e do túnel da China II, na cidade do Porto.

No túnel de Portas de Rodão, no distrito de Castelo Branco, será feito um “reforço estrutural” que envolve trabalhos de limpeza, tratamento de juntas, aplicação de betão projetado e pregagens.

Na linha da Beira Alta, os túneis do Azeval e Espinho, no distrito de Viseu, vão receber manutenção no sistema de drenagem e estabilização dos emboquilhamentos.

Já no Túnel da China II, na linha do Minho, localizado entre as estações de São e Bento e Campanhã, será feita uma contenção do talude contíguo ao túnel, com a execução de um muro de pedra argamassada.