Número de nascimentos aumenta na Covilhã e Castelo Branco

Nas maternidades de Castelo Branco e Covilhã nasceram em 2017 mais 30 crianças do que no anterior. No ano passado nasceram no Centro Hospitalar da Cova da Beira 553 crianças (mais 16 que em 2016) e no Hospital Amato Lusitano, da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, registou no mesmo ano 420 partos (mais 14 que em 2016).

Chama-se Pedro o primeiro bebé nascido na região da Beira Interior em 2018. Nasceu de parto normal no Hospital da Guarda, um minuto depois da meia-noite. Pesa 3,575 quilos e é o primeiro filho de um casal residente naquela cidade.

Na Covilhã, quando o primeiro dia do ano chegou, o casal Mariana dos Santos Lúzio, assistente social, e Gabriel Alexandre Ivo Rocha, farmacêutico, estavam longe de imaginar que o pequeno Ivo chegaria mais cedo do que o previsto. Dois dias antes da data prevista de nascimento, a mãe foi surpreendida o rebentamento de águas. Deslocaram-se ao hospital da Covilhã porque o parto estava iminente.

Notícia completa na edição impressa do JF.

Célia Domingues