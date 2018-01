Nova residência de estudantes em fábrica histórica

A Covilhã vai ter mais um importante edifício do seu património industrial recuperado, segundo apurou o Jornal do Fundão. Trata-se da antiga fábrica Francisco Mendes Alçada, situada na zona do Rossio do Rato e Ribeira da Goldra, junto à Faculdade de Engenharias da Universidade da Beira Interior-Polo I da UBI.

De acordo com fontes próximas do processo, o histórico imóvel foi adquirido à Segurança Social por um empresário covilhanense, que estará apostado em transformá-lo numa residencial académica com uma vertente turística destinada a alojamento local.

Todos os pormenores da obra na edição impressa do JF.

Romão Vieira