Militares treinam em Castelo Branco antes do Afeganistão

Castelo Branco recebe entre quarta-feira e sábado (4 a 7 de abril) o “Exercício KABUL 182”, que conta com a participação de 146 militares e que visa o aprontamento da Força Nacional Destacada (FND) que irá para o Afeganistão.

“Trata-se de um exercício [militar] de aprontamento de uma força de reação rápida que conta com um efetivo de 146 militares. Esta é uma função mais exigente do que as anteriores [missões no Afeganistão] e envolve militares pertencentes aos Regimentos de Vila Real, Viseu e Braga”, explicou hoje o comandante da Brigada de Intervenção, Francisco Xavier de Sousa.

O brigadeiro general, que falava na Câmara de Castelo Branco, durante a apresentação deste exercício militar que vai decorrer no concelho, sublinhou que se trata de uma ação de aprontamento, composta por três pelotões e um efetivo de 146 militares, que vai partir para o Afeganistão no sábado e cuja missão terá uma duração de seis meses.

Cada um dos três pelotões terá uma missão específica no Afeganistão, sendo que o primeiro irá garantir a proteção dentro do aeroporto internacional Hamid Karzai, onde estão alojados grande parte dos contingentes internacionais em Cabul.

“Trata-se de um pelotão de reação no interior da infraestrutura, se houver alguma ameaça. E tem havido”, frisou.

Outro dos pelotões terá como missão os postos de vigia e fazer reconhecimentos, apeados e motorizados, em torno do quartel. O terceiro e último pelotão tem como missão especial garantir a segurança de altas entidades civis e militares que entram e saem do aeroporto internacional de Cabul.

“Os pelotões têm sido treinados ao longo dos últimos seis meses em Viseu e também em outros locais, como Chaves. Agora, vêm para Castelo Branco fazer o exercício final de certificação”, afirmou.

Explicou ainda que na sexta-feira a Inspeção-geral do Exército fará a certificação desta força e que, no sábado, o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, vai estar presente na entrega do Estandarte Nacional à Força Nacional Destacada (FND).

O brigadeiro general adiantou que está em preparação, em Vendas Novas, outra força constituída por 26 elementos, todos graduados, que irão assegurar o treino e monitorização das forças afegãs.

“Queremos ser produtores de segurança. O nosso esforço tem sido reconhecido por entidades estrangeiras”, disse.

Já sobre a escolha de Castelo Branco para a realização deste exercício final, Francisco Xavier de Sousa explicou que apresenta as condições ideais para materializar os cenários que podem vir a acontecer.

Destacou ainda que a escolha de Castelo Branco foi “feliz” e realçou a disponibilidade e a dedicação do município para acolher o “Exercício KABUL 182”.

A FND vai estar no Afeganistão sob o comando do major de infantaria João Miguel Pais.