Milhões de incentivos para empresas da região

O tempo das grandes obras públicas na região ainda não regressou. Basta perceber que as maiores preocupações regionais são agora manter a presença do Estado no território e exigir esse serviço se faça com qualidade.

Num breve olhar sobre a região, o único investimento por intervenção direta do Estado está nos carris. É a modernização da Linha da Beira Baixa, entre a Covilhã e Guarda, troço sem circulação vai para nove anos. O início das obras foi assinalado no início de março.

Contudo, há milhões que estão a ser injetados na economia da região, quer em serviços tecnológicos ou na indústria. Nos distritos da Guarda e Castelo Branco são quatro os grupos empresariais a garantir futuro graças a estes incentivos. A norte, na Guarda, é a Coficab. A sul falamos da Frulact (Covilhã), Altran (Fundão) e OutSystems (Proença-aNova).

Célia Domingues