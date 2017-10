Incêndios: novas vítimas mortais, uma delas na Sertã

Mais um dia trágico, com os incêndios a matarem novamente em Portugal. No final deste domingo, foram confirmados quatro mortos pelas autoridades, um na Sertã, um em Oliveira do Hospital e dois em Penacova (Coimbra).

Na Sertã foi encontrado sem vida o corpo de um civil (aparentemente um idoso) na localidade de Vale do Laço, onde também se registaram três feridos.

Foi um fogo que deflagrou pelas 12:00 de hoje na localidade de Ponte das Portelinhas, na freguesia de Ermida e Figueiredo.

Num domingo em que os incêndios voltaram a lavrar com extrema violência, houve mais de 400 ignições. Na Beira Interior registaram-se fogos em vários concelhos: Sertã, Oleiros, Sabugal, Seia e Gouveia, por exemplo.

Ainda há chamas em muitos locais e a Proteção Civil disponibilizou um número telefónico para troca de informações: 800 246 246.

Para além da vítima mortal na Sertã, verificam-se enormes perdas materiais um pouco por todo o lado. Em Seia arderam as instalações da antiga fábrica Vodratex; em Gouveia várias casas na encosta da serra foram consumidas pelas chamas.

As Câmaras Municipais tomaram medidas especiais de apoio às populações. Em Seia, foram abertos os pavilhões gimnodesportivos para as pessoas procurarem cuidados médicos primários, evitando assim o colapso da urgência do hospital local.

Várias estradas têm sido cortadas um pouco por todo o lado e as autoridades apelam para que as pessoas não arrisquem deslocações sem informação segura.

Em Espanha também houve dois mortos devido aos incêndios nas últimas horas, mais concretamente na Galiza.