Incêndio em habitação provoca morte a idoso

Um homem de 99 anos morreu hoje na sequência de um incêndio que deflagrou na sua habitação, em Salvaterra do Extremo, no concelho de Idanha-a-Nova.

O idoso, Joaquim Lobato, de 99 anos, ficou viúvo há cerca de oito anos. Utente do Centro de Dia local, o seu único filho, que reside na zona de Aveiro, pagava a uma mulher da aldeia para prestar uma ajuda suplementar ao pai.

Todos os dias a senhora deslocava-se a casa de Joaquim Lobato, para lhe dar banho, vestir e garantir que comia as refeições, entre outras tarefas domésticas.

Os vizinhos suspeitam que incêndio tenha iniciado numa braseira elétrica, equipamento com o qual este idoso costumava aquecer-se dentro de casa, constituída por um rés-do-chão e situada numa das ruas principais de Salvaterra do Extremo.

Alguns populares, entre os quais o provedor da Santa Casa da Misericórdia local, António Bernardo, acorreu ao incêndio com um extintor na tentativa de retirar o idoso do interior da habitação. Mas as chamas já tinham tomado conta de todo o seu interior, o que tornou impossível a entrada.

Célia Domingues