Incêndio de grandes dimensões na Serra da Estrela

Quase 250 operacionais e um meio aéreo estão a combater um fogo que deflagrou hoje no Sabugueiro, no concelho de Seia, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O incêndio começou às 06:03 numa zona de mato em plena Serra da Estrela. Os homens estão a ser apoiados também por 71 viaturas.

Está a ser um domingo difícil no distrito da Guarda, com outro incêndio no concelho de Seia (Sandomil), bem como nos municípios de Pinhel e Sabugal.

No distrito de Castelo Branco, também na Sertã há um grande fogo, combatido por mais de cem homens, 28 viaturas e um meio aéreo.

As condições climatéricas deste domingo são complicadas. O meteorologista Vítor Baía faz um apelo aos bombeiros para terem muito cuidado. “Este domingo as condições meteorológicas tornam o combate aos incêndios uma atividade do mais alto risco. Apelo a todos os envolvidos para terem o máximo cuidado e respeito às condições de segurança. Não se podem repetir desgraças passadas. O vento forte de sul que se faz sentir hoje é muito traiçoeiro e inviabiliza o controlo dos incêndios. Protejam-se, por favor.”