Homem morre em Oleiros durante combate a incêndio

O condutor de uma máquina de rasto morreu hoje, em Oleiros, na sequência do capotamento do veículo que operava no combate ao incêndio florestal que deflagrou durante a tarde.

O óbito foi confirmado pelas 21:00, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

A vítima ficou debaixo da máquina, não resistindo aos ferimentos sofridos.

O fogo, que deflagrou perto de Cardal, na freguesia Estreito e Vilar Barroco, está, entretanto, em fase de resolução, isto é, sem “perigo de propagação para além do perímetro já atingido”.

No local mantinham-se, ao final da noite, em trabalhos de prevenção, consolidação e rescaldo mais de 130 operacionais, apoiados por cerca de quatro dezenas de meios terrestres, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).