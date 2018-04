Funeral de jovem é terça-feira no Tortosendo

O funeral do jovem João Nuno Fiadeiro, que faleceu domingo na sequência do despiste de um autocarro onde seguiam dezenas de estudantes da região, realiza-se esta terça-feira, no Tortosendo.

O velório realiza-se no Centro Funerário da Agência Funerária Moreira, no Tortosendo, a partir de hoje.

O funeral está marcado para as 15 horas de amanhã, dia 10, no cemitério do Tortosendo.

Associação de Pais pede maior atenção ao modelos das viagens de finalistas

A Associação de Pais da Escola Frei Heitor Pinto, na Covilhã, considera que o acidente registado no domingo demonstra que o modelo das viagens de finalistas deve ser revisto.

“Vemos com muita preocupação o sucedido e a prioridade tem de ser a ajuda aos jovens e às famílias, mas também não podemos deixar de apontar que vemos com igual preocupação a forma como estas viagens são organizadas, sem qualquer intervenção das escolas ou das entidades escolares. Portanto, é preciso mudar o figurino destas viagens”, disse, à Lusa, José Pina Simão, presidente da Associação de Pais da Escola Frei Heitor Pinto, estabelecimento de ensino onde estuda a maior parte dos alunos que seguiam no autocarro acidentado.

Lembrando que a viagem foi organizada pelos próprios alunos juntamente com uma empresa, o representante dos pais considera que o modelo adotado “é errado” e defende que “é preciso que a organização entre para dentro das escolas e que seja a comunidade educativa a organizá-las ou pelo menos a superintendê-las”.