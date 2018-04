Fundão é o concelho mais endividado do distrito

Um relatório recente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), analisando a execução orçamental da Administração Local 2017, coloca o Fundão entre os concelhos mais endividados do país, mas abaixo da linha vermelha daqueles que se encontram em rutura financeira.

Na Beira Interior, o Município de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, é o que se encontra em situação mais grave, segundo o Conselho de Finanças Públicas.

A execução orçamental dos municípios tem em conta o valor da dívida, em finais de 2017, ano de eleições autárquicas, analisando o endividamento em função da média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

Nesse período, o Fundão era o concelho mais endividado do distrito de Castelo Branco, com uma dívida situada entre os 225 e os 300 por cento da média da receita corrente.

“Deixámos de estar em situação de rutura financeira, o que significa que tem produzido efeito o trabalho que temos estado a realizar no âmbito do programa de consolidação financeira”, disse ao JF o presidente da Câmara do Fundão, comentando a recente análise do Conselho das Finanças Públicas.

“Temos feito um esforço muito grande para reduzir a dívida e continuaremos a seguir esse caminho”, garante Paulo Fernandes, assegurando que o Município continuará a recorrer a todos os mecanismos que permitam reduzir a dívida.

“O Município continua em situação difícil, mas temos estado a reduzir a dívida à média de cinco milhões por ano”, afirma Paulo Fernandes, adiantando que a dívida ronda, atualmente,“os 59 milhões de euros” e que, em 2011, era de “85 milhões”.

Os municípios em rutura financeira têm uma dívida superior a 300 por cento da média da receita corrente. O Fundão deixou “há cerca de um ano” de estar nesse grupo, encontrando-se agora entre os municípios cuja dívida varia entre os 225 e os 300 por cento.

Segundo o mesmo relatório, o concelho de Seia, no distrito da Guarda, encontra-se na mesma situação.

Já a Covilhã faz parte dos municípios portugueses com uma dívida entre os 150 e os 225 por cento da média das receitas correntes nos três exercícios anteriores.

Lúcia Reis