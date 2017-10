A freguesia que elege a Junta de uma forma diferente

A freguesia de São João do Peso, com 126 eleitores, recusou participar na fusão de freguesias em 2013, uma posição que contou com o apoio da Câmara de Vila de Rei. “Já viu o que era se o concelho passasse a ter só duas freguesias? E nós recusámos ser anexados às terras vizinhas da Fundada ou de Vila de Rei”, fundamenta a autarca de São João do Peso, reeleita no domingo em Plenário de Cidadãos.

“Podia vir agora um ladrão às casas da aldeia que ninguém dava por isso”, dizia um amigo para o outro enquanto se iniciava os trabalhos de votação direta para a eleição da Junta de Freguesia. Dos 126 eleitores recenseados nesta freguesia do concelho de Vila de Rei, participaram no plenário de cidadãos, realizado no domingo, 64 pessoas, menos 25 do que aquelas que votaram nas Eleições Autárquicas do dia 1 para a Câmara e Assembleia Municipal.

Maria Portela, de 84 anos, está na aldeia natal desde as eleições para votar na Junta. Foi uma das que pediu à Mesa do Plenário para sair mais cedo, após ter depositado o voto na urna. “Tenho de regressar a Tomar”, explicou.

Veja toda a reportagem sobre esta forma de eleger uma Junta na edição impressa do JF.

Célia Domingues