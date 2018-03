Ferido grave do incêndio da Gardunha sem apoio do Estado

O habitante de Alpedrinha que no verão passado ficou gravemente ferido no incêndio da Serra da Gardunha está excluído dos apoios do Estado. É um caso de lamentável discriminação e que levou a Câmara do Fundão a reclamar igual tratamento aos dos feridos graves dos incêndios de junho e de outubro.

O Município não se conforma com o facto de Luís Pereira Silva, também conhecido por Mira, ficar de fora das ajudas e Paulo Fernandes promete mesmo levar o caso “até às últimas consequências”.

Lúcia Reis