Condutor fugiu após colisão e morte de ciclista

Um ciclista morreu na noite de terça-feira, após colisão com um automóvel na EN 352, que liga Alcains a Escalos de Cima, no concelho de Castelo Branco.

Ao que tudo indica, o condutor do carro terá abandonado imediatamente o local e a Polícia Judiciária de Coimbra já está a investigar as causas deste acidente, seguido de fuga.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o alerta para o acidente foi dado às 21:00 de terça-feira e no local esteve uma ambulância dos bombeiros de Castelo Branco, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Amato Lusitano e a GNR.

À Lusa, fonte da GNR disse que a vítima mortal é um homem com idade entre os 35 e os 37 anos e explicou que, dadas as circunstâncias do acidente, “para já uma colisão com fuga”, o caso foi entregue à Polícia Judiciária de Coimbra.