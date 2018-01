Câmaras vão “receber” mais 400 km de estradas

O Governo quer entregar às Câmaras de todo o país a gestão de vários troços de estradas nacionais. A transferência está prevista no processo de descentralização de competências e já conta com um anteprojeto do decreto-lei. O esboço, ao qual o JF teve acesso e que ainda não foi transmitido oficialmente às Câmaras, elenca as várias estradas que cada autarquia deverá receber.

Na região, está prevista a transferência de quase 400 quilómetros, mais de 280 no distrito de Castelo Branco e pouco mais de 115 no distrito da Guarda. Há concelhos, como o de Penamacor, onde não está prevista qualquer transferência. Outros, tal como Belmonte, em que a extensão é muito reduzida. E ainda outros, como é o caso da Sertã, que, se a medida avançar, assumem mais de 60 quilómetros de estradas que até aqui integravam eram responsabilidade da tutela.

Conheça todos os pormenores na edição impressa do JF.

Catarina Canotilho