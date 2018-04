Câmaras do distrito integram mais de 200 precários

As Câmaras do distrito de Castelo Branco vão integrar mais de 230 trabalhadores precários nos quadros de pessoal, no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAV).

Na prática serão mais de 230 pessoas que vão substituir os recibos verdes, os programas ocupacionais, as medidas de inserção profissional, os contratos a termo ou os ‘outsourcings’ por um vínculo permanente. Trocam a incerteza do amanhã pela estabilidade. Um direito que todos deviam ter no mundo laboral, mas que ainda escapa a muitos.

“Tenho 36 anos e sou precária desde que comecei a trabalhar. É a minha realidade, que teima em não mudar. Sou licenciada e confesso que pensava que ia ter um emprego estável. Escolhi a profissão errada: professora. Comecei por exercer, mas quis fugir à instabilidade, portanto, quando surgiu a oportunidade de entrar na Câmara, avancei logo. Continuei precária. Desde então, já lá vão 12 anos, desempenhei diferentes funções e vivi diferentes realidades, como o “outsourcing”, a medida de emprego e inserção CEI + do centro de emprego e o contrato a termo. Em resumo, são 12 anos com a marca “i” – incerteza, instabilidade e insegurança. Espero que o “i” agora desapareça. Espero que seja mesmo desta que a tão ansiada estabilidade se concretize. Será uma lufada de ar fresco.”

Este é o relato de uma trabalhadora precária, que agora poderá ver a sua situação regularizada.

Catarina Canotilho