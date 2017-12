“Call Center’s” vão contratar mais 100 pessoas

O Instituto de Segurança Social (ISS) vai lançar uma ação de formação específica de seis semanas para aumentar para mais 40 o número de postos de trabalho criados no Centro de Contacto da Segurança Social (call center) instalado em Castelo Branco.

“O facto de existir espaço disponível no Centro de Contacto é precisamente para que sejam preenchidos, porque o nosso objetivo é garantir uma capacidade de resposta para 12 mil chamadas por dia. Para chegar a esse volume, naturalmente temos de ter capacidade de alargamento e flexibilidade que for necessário”, adianta o presidente do ISS, Rui Fiolhais.

Em funcionamento há um mês, o call center duplicou a capacidade de resposta por parte da Segurança Social junto de quem a procura por contacto telefónico. Em Castelo Branco estão a ser atendidas por 100 operadores, em média, cerca de seis mil chamadas por dia. Noventa por cento dos empregos criados têm, segundo o Governo, “com vínculo permanente”.

A linha de contacto deste centro funciona entre as 9 e as 18 horas, todos os dias úteis e feriados municipais, e tem duas linhas. A primeira presta atendimento geral com informação mais genérica, que faz uma triagem dos assuntos; a segunda servirá para atendimento mais especializado com capacidade para esclarecer e responder às dúvidas dos cidadãos, capaz de resolver situações que a primeira linha não consegue.

O anterior Governo encerrou em 2012 o Centro de Contacto que a Segurança Social que estava instalado em Castelo Branco. Este ano, numa parceira entre o Instituto da Segurança Social e a autarquia albicastrense, a estrutura reabriu em instalações arrendadas pelo município para este efeito.

O espaço, um primeiro andar na Avenida 1.º de Maio, vai ser adquirido pela Câmara. “A instalação deste investimento de cerca de um milhão de euros em obras de adaptação e representou um arrendamento que estamos a pagar com opção de compra que aliás vamos exercer brevemente. Será uma aquisição de 650 mil euros”, informa o presidente do município, Luís Correia que revela existir interesse de crescimento por parte dos restantes call center que funcionam na cidade (SISB Processos – que gere a rede de multibanco, Altice e Ransdstad). “Houvesse recursos humanos e todos cresceriam. Já existem muitas pessoas a trabalhar nestes centros de contacto que não moram em Castelo Branco mas que aqui encontraram um emprego”, garante o autarca.