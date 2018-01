Beira Interior teve mais mortos na estradas em 2017

A Beira Interior acompanha a tendência nacional, registando em 2017 mais vítimas mortais nas estradas do que no ano anterior.

No conjunto dos distritos de Castelo Branco e Guarda, houve no ano que passou mais três mortos do que em 2016, passando de 26 para 29.

Por distrito, Castelo Branco registou uma descida de falecimentos, passando de 17 para 15, enquanto na Guarda verificou-se um aumento significativo de nove para 14 mortes.

O número de acidentes subiu em ambos os distritos: em Castelo Branco de 1.690 para 1.839 e na Guarda de 1.514 para 1.546.

Relativamente a feridos graves, também houve quebra em Castelo Branco (de 84 para 79) e subida na Guarda (de 58 para 62).

A nível nacional, em 2017 morreram nas estradas portuguesas 509 pessoas, mais 64 do que em 2016. Houve igualmente mais acidentes e mais feridos graves.