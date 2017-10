Autarca de Oleiros confirma 29 feridos no concelho

O presidente da Câmara de Oleiros, Fernando Marques Jorge, confirmou hoje a existência de 29 feridos, até ao momento, na sequência do incêndio que afeta o concelho, entre bombeiros e populares.

“Temos 29 pessoas feridas, entre as quais bombeiros, sendo que nove foram transportados para os Hospitais de Coimbra e os restantes receberam assistência no Centro de saúde de Oleiros”, afirmou este autarca do distrito de Castelo Branco.

Fernando Marques Jorge adiantou que o incêndio continua com duas frentes ativas e que os meios disponíveis no terreno continuam a estar entregues aos bombeiros voluntários locais, apesar de o Plano Municipal de Emergência ter sido ativado hoje, às 09:00.

“Não há meios. Em termos oficiais, não há resposta ao pedido”, frisou.

O autarca sublinhou que a única esperança passa pela chegada da chuva, o que ainda não aconteceu no concelho, e adiantou que os animais que não morreram na sequência do incêndio não têm alimento.

O incêndio que deflagrou às 12:02 na freguesia de Ermida e Figueiredo, concelho da Sertã, estendeu-se no final da tarde de domingo ao concelho de Oleiros.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 27 mortos, um deles na Sertã e outro na Guarda, e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.