Muitas farmácias da Beira Interior em perigo de insolvência

Dezenas de farmácias da Beira Interior estão em perigo de insolvência, acompanhando a tendência nacional, de acordo com os dados da Associação Nacional de Farmácias (ANF).

Nos últimos anos tem havido cada vez mais problemas e “a crise agudizou-se em 2017, estando agora 630 farmácias num universo de 2.943 em situação económica difícil”, de acordo com os dados.

Na Beira Interior, a situação mais grave é no distrito da Guarda, com 28,8 por cento das farmácias nessa situação. É mesmo o segundo distrito do país com a taxa mais elevada, apenas suplantado por Portalegre (32,6%).

No distrito de Castelo Branco, 10,9 por cento das farmácias estão com ações de insolvência e penhora.

Para inverter a situação, a ANF quer que o Governo reveja as margens de lucro autorizadas para o setor e que autorize outros serviços, como enfermagem, para salvar centenas de estabelecimentos de insolvência.