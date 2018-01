Centros de Saúde já têm os veículos aptos a circular

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) informou esta terça-feira que a frota automóvel deste Instituto Público se encontra já dotada do respetivo seguro.

Durante a manhã, a direção distrital de Castelo Branco dos Sindicato dos Trabalhadores em Funções públicas e Socais do Sul e Regiões Autónomas havia referido que “todas as viaturas estão estacionadas e sem ordem para circular”, desde o dia 5 de janeiro por ordem da presidente da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

A ARSC explica o que aconteceu: “O processo inicial, aberto ainda em 2017, para aquisição do seguro, ficou sem efeito dado que todas as propostas apresentadas foram excluídas, tendo sido necessário abrir novo concurso. No decurso deste processo, a ARSC providenciou o recurso a meios de transporte alternativos, não se tendo verificado nenhuma situação de rutura em nenhum agrupamento de centos de saúde da região Centro.”