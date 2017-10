Calor a mais gera novas queixas no hospital do Fundão

O problema das elevadas temperaturas voltou a instalar-se esta semana no Hospital do Fundão, desesperando doentes e trabalhadores. E é principalmente no primeiro e segundo pisos do novo edifício do Hospital que a situação é mais difícil, sendo precisamente aí que se encontram internados os doentes dos serviços de doenças infetocontagiosas e dos cuidados paliativos.

“É horrível para os doentes e para todos nós”, disse ao JF Lurdes Borges, diretora clínica da Unidade de Cuidados Paliativos, onde se encontravam internadas 14 pessoas no início desta semana.

“Ninguém aguenta estar internado ou a trabalhar em espaços com temperaturas tão elevadas”, desabafa aquela especialista, queixando-se da “falta de respostas do Conselho de Administração” para resolver a questão.

Ao JF, o diretor do Centro Hospitalar Cova da Beira, João Casteleiro, disse não ter conhecimento desta situação, informando que vai “averiguar para saber o que se está a passar”.

Veja todo o artigo na edição impressa do JF.

Lúcia Reis