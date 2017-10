PSD da Guarda está ao lado de Rui Rio

A distrital social-democrata da Guarda anunciou hoje que apoia a candidatura de Rui Rio à liderança do PSD, por considerar que o antigo presidente da Câmara do Porto é um homem que “saberá recentrar” o partido.

“Venha quem vier, a distrital da Guarda apoia o doutor Rui Rio. E fá-lo porque nós já conhecemos muito daquilo que ele se propõe fazer no país, se for primeiro-ministro e no partido enquanto líder da oposição, se vier a ganhar a liderança do partido”, disse o líder da distrital do PSD/Guarda, Carlos Peixoto, no final de uma reunião da Comissão Política Distrital.

Segundo Carlos Peixoto, a decisão, que foi tomada por consenso, “é uma posição inequívoca” da distrital a que preside.

“Sabemos que [Rui Rio] é um homem muito preocupado com as questões da descentralização. Sabemos que é um homem que saberá recentrar o partido, colocá-lo muito mais no centro das preocupações sociais que afetam os portugueses, mas essencialmente porque é um homem que nós sabemos que tem uma preocupação com duas das questões que são, talvez, os dois maiores desafios da sociedade portuguesa e do país nos próximos anos, que é a questão da demografia e a questão da coesão territorial”, justificou.

O líder distrital do PSD da Guarda considerou ainda que Rui Rio “não é um centralista” o que, para comissões políticas e para distritos do interior, como é o caso da Guarda, “é absolutamente decisivo” no apoio que a estrutura política lhe decidiu prestar.

A distrital acrescentou que nesta altura da vida do partido não fará sentido que haja “duas candidaturas fortes” que possam, em vez de unir o partido, “dividi-lo e fraturá-lo”.

Por isso, “haveria toda a conveniência” que Pedro Santana Lopes “repensasse e não avançasse” com a candidatura, salientou.