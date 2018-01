PSD da Covilhã tem um novo líder

Luís Santos é o novo presidente da concelhia do PSD na Covilhã, com a sua lista a ser a única colocada a sufrágio este fim de semana, coincidindo também com a eleição de Rui Rio como novo líder nacional do partido.

Luís Santos, que recolheu 49 dos 71 voto registados no ato eleitoral, substitui no cargo Marco Baptista, que continua em parte incerta depois da polémica com o alegado desvio de fundos da Rede de Judiarias de Portugal.

O novo timoneiro dos sociais-democratas na Covilhã tem como objetivo principal “unir o partido”, depois dos maus resultados nas eleições autárquicas anteriores.