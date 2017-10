Líderes do PSD na região respeitam “reflexão” de Passos Coelho

Os presidentes das distritais do PSD em Castelo Branco e Guarda respeitam a posição tomada domingo pelo líder do partido, Passos Coelho, sobre a necessidade de fazer uma reflexão pessoal face aos maus resultados obtidos.

No distrito da Guarda, que até foi um dos únicos dois em que o PSD venceu, Carlos Peixoto diz que é uma decisão sensata e prudente. “Respeito. É uma decisão pessoal e individual do líder do partido. Se ele diz que vai refletir sobre os resultados [das eleições autárquicas] para que depois possa decidir se avança ou não para a liderança do partido, obviamente que essa decisão tem de ser respeitada. Isso sem que signifique que eu esteja de acordo com uma posição de abandono da liderança do partido ou da não recandidatura. Não é nada disso. Eu acho é que as reflexões fazem parte do caráter dos homens inteligentes”, sublinhou.

No distrito de Castelo Branco, Manuel Frexes adota um discurso muito semelhante. “Em primeiro lugar, respeito a decisão de Pedro Passos Coelho e acho que devemos aguardar a reflexão que ele deve fazer e, ele próprio, dizer o que acha melhor para ele e para o partido. Essas são matérias que devem ser debatidas e decididas nos órgãos próprios”, afirmou.