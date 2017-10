PJ da Guarda apanha estrangeiro que estava foragido

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda anunciou hoje a detenção de um homem estrangeiro, com 44 anos, condenado a quatro anos e três meses de prisão efetiva por tráfico de estupefacientes, para cumprimento de pena de prisão.

Segundo a PJ, o homem estava “foragido há já vários meses” e após a detenção foi conduzido ao Estabelecimento Prisional da Guarda para dar início ao cumprimento da pena de prisão.

O cidadão estrangeiro foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda, no cumprimento de um mandado de detenção previamente emitido para o efeito e com a colaboração da direção do Estabelecimento Prisional local.