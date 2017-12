Mais de 200 mil cigarros apreendidos num autocarro

No âmbito da Operação “Ano Novo” da GNR, a Unidade de Ação Fiscal de Coimbra e Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da Guarda apreenderam na fronteira de Vilar Formoso mais de 200 mil cigarros ilegais.

Um autocarro de passageiros proveniente de Espanha e com destino a Lisboa foi fiscalizado. Na operação, foram detetados 12 141 maços de tabaco acondicionados em 20 caixas de tabaco com 50 volumes cada, correspondente a 200 mil cigarros.

A mercadoria apreendida, de acordo com a GNR, tem um valor estimado de 42 mil euros, o que se traduz numa evasão fiscal de vinte e cinco mil euros de imposto tributário, acrescido de cerca de dez mil euros de IVA.

O tabaco era produzido na África do Sul, com entrada em território europeu por via aérea, sendo posteriormente distribuído para diferentes países por via terrestre, nomeadamente para Portugal.

Foram identificados cinco suspeitos, com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos, e elaborados os respetivos autos de contraordenação.