Sonhos erguidos na paisagem

Nuno Francisco

—

O olhar que se envolve por entre as ruínas do tempo e por tudo o que atravessa os dias pode levar-nos, em qualquer momento da vida, à decisão de encaminharmos para bom porto projetos e convicções. Apesar dos escassos discípulos de Melpomene, a musa grega da tragédia de canto alegre, mas de tez trágica, se alinharem por entre a palavra sem efeito prático, que é onde a coragem se apura, e não em recitais de lições mal amanhadas urdidas em pífias avaliações de cordel para consumo restrito na mesa do café mais próximo. Pregar moralidade sem efetivar aquilo que se sabe, ou julga saber, é demasiado fácil, e como tal, demasiado inconsequente.

O problema destas coisas é precisamente este: Quando chega o momento da ousadia da palavra se poder tornar efetiva na ousadia dos atos, olha-se, tantas e tantas vezes, para o lado e o que é que se vê? Palavras a sumirem-se, mas não na materialização em atos. Sempre estivemos todos bem mais confortáveis na bancada, anónimos e impunes, a julgar quem se digladia com as suas qualidades e defeitos na arena; mas poucos se sujeitaram a trocar de lugar. Entretanto as palavras continuam a voar velozmente para aquele lugar onde mora a irrelevância.

A ousadia da ação é precisamente aquilo que merece ser sublinhado nestas geografias tão devastadas pela desesperança. A capacidade de criar, de ousar, de arriscar, não tem sido facto suficientemente valorizado, porque quem, aqui, ousa e arrisca tudo nos seus sonhos, quem se empenha em construir algo por si e pela comunidade corre grandes riscos. Isto num Interior despovoado, de mercados próximos limitados pela escassez de consumidores e por um rendimento per capita muito abaixo da média nacional.

O ato de ousar e construir tem, por isso, nestas fronteiras distantes, outra escala valorativa, outra relevância social, que tantas vezes é esquecida na voragem dos dias e nesta enorme torrente de lamentos que nos absorve. Entretanto, lá fora, há centenas de homens e mulheres que vão dando corpo aos sonhos. E aqui não há sonhos grandes ou pequenos; a única escala que nos atrevemos a usar é a da dimensão da vontade.

Na agricultura, no turismo, no comércio, nas artes, em tantas áreas de atividade, cada sonho que, com dificuldade, se vai implementando no terreno é um poderoso antídoto contra a desesperança; é um decisivo assombro de resistência, é o exemplo traduzido de quem acredita ainda no futuro do território onde habita. São estes sinais que pontuam a paisagem e que deles pouco sabemos. Vemos estes sonhos erguidos na paisagem, tantas vezes em contraste com os pesados legados do despovoamento, lado a lado com casas vazias e terrenos abandonados. E é de palavras que se constrói o reconhecimento de quem, com o suor, nos diz que o futuro é possível.

Dos campos até aos climatizados gabinetes, passando pelas pequenas e grandes lojas de comércio que pontuam por essas aldeias, vilas e cidades da Beira, este é um roteiro que se faz pela esperança. E hoje o lamento dos sucessivos encerramentos é atenuado pelo gratificante olhar para a coragem que tantos ainda vão arranjando para manter uma pequena placa informativa na porta a dizer “Aberto”. E não é apenas a loja, mas é também o nosso amanhã que ainda se permite abrir à esperança.