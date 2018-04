Só nós ou também os outros?

Nuno Francisco

No correr dos dias há desafios que se colocam e que determinam a longevidade de projetos e as marcas que se pretendem continuar a deixar como perene legado para a comunidade. E há decisões que se têm que tomar e que são sempre bem mais difíceis e decisivas do que o mero enunciado de palavras bonitas que nunca garantiram o funcionamento e a preservação de instituições, particularmente nos seus momentos mais difíceis. Haverá arautos da palavra fácil – mas vazia ­–, dos julgamentos e dos conselhos fáceis sobre realidades que se desconhecem, que nunca souberam o que é gerir, coordenar, construir e ser responsável por uma equipa e pelo seu bem-estar. Para alguns, o umbigo poderá ser suficiente como horizonte de cidadania. Mas, felizmente, para a maioria há bem mais do que isso.

O futuro de um qualquer projeto, ainda para mais numa região historicamente frágil, tem que partir de uma premissa fundamental: acreditar ou não no futuro da Beira Interior, acreditar ou não nos seus agentes e nesta comunidade resiliente. É necessário olhar para fora e não apregoar aquilo que depois não se concretiza na ação. Não vale a pena entrar em outras retóricas que não aquelas que são as da profunda crença num território e nas suas gentes, não apenas as que hoje ainda o habitam, mas naquelas que, ao longe, mantêm um férreo laço afetivo com estes lugares. A Beira Interior nunca foi apenas um espaço físico, de fronteiras delineadas, de casas erguidas e de passos que se enleiam pelo quotidiano das ruas das nossas aldeias, vilas e cidades. Sempre houve algo mais; o intangível do afeto e do sentido de pertença a um lugar.

O Jornal do Fundão foi erguido e mantido sob esse complexo manto do afeto. E também o concretizou em atos que a história desta região regista nos arquivos. Nas tormentas ou na indefinição dos tempos também este título se manteve firme, para além das palavras de ocasião ou da mera manifestação de boas vontades. Fazer, agir, acreditar e inovar, sempre foram mais do que palavras para nós. Por isso, o futuro não pode ser construído sem esses poderosos alicerces.

No exercício do jornalismo, como em qualquer outra atividade, o fundamental é a crença de que no caminho que fazemos teremos sempre como companhia quem ousa arriscar, não apenas por nós, mas, sobretudo, por uma região e por quem connosco partilha o destino dos dias. Uma partilha comum, não só de palavras, mas sobretudo, de atos. Não podemos, nem queremos deixar de fazer este caminho, nem nos demitimos das nossas convicções e obrigações, mesmo que se olhe para o atalho mais fácil: o da desistência.

O ADN que temos não é esse e, como tal, há caminhos que se afiguram como impossíveis de percorrer sem deles resultar a consciência de que não cumprimos o nosso papel. As palavras nunca chegaram, por si, e continuam a não chegar. O ato que decorre da enunciação das palavras e das intenções é o que lhes dá valor facial. A coragem também nunca se mediu apenas nas palavras proferidas. As palavras facilmente caem no esquecimento, independentemente de quem as escreva ou diga. É no depois, na consequência, nos atos que se tiram todas as dúvidas que o fiar da conversa nos deixa.