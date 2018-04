E a Caixa de Silvares?

Miguel Nascimento

—

Leio na imprensa que o líder da Caixa Geral Depósitos, Paulo Macedo, anuncia a intenção daquela importante instituição bancária em encerrar, este ano, 70 a 80 balcões e rescindir contrato de forma amigável com cerca de 600 trabalhadores. Leio também, com algum espanto, que segundo o dirigente máximo do “Banco do Estado” um dos critérios prioritários para o encerramento de balcões é a “rendibilidade negativa”.

Não conheço ao pormenor as contas da CGD. Não tenho as competências de gestão de Paulo Macedo. Ele lá saberá, melhor do que eu, da necessidade de encerramento de balcões por esse país fora e da rescisão de contratos com centenas de trabalhadores, mesmo que de forma amigável. Sei apenas que no âmbito do encerramento da CGD em Silvares vários responsáveis de instituições e outras figuras de destaque da nossa região afirmaram que aquele balcão tinha “rendibilidade positiva” e que essa era, além de muitas outras, uma razão maior da sua manutenção em funcionamento num território interior do Interior de Portugal.

Agora parece que a CGD quer encerrar balcões que evidenciam “rendibilidade negativa” apesar de antes ter encerrado outros, como o de Silvares, que tinham “rendibilidade positiva”. Neste novo plano de encerramentos de balcões da CGD não sei quantos se encontram na nossa região. Sei apenas que não me conformo com o encerramento do balcão de Silvares. Sei apenas que não posso aceitar mais encerramentos de balcões da CGD na região.

Sei apenas que não me conformo com encerramentos do que quer seja no interior, nomeadamente quando estão em causa instituições que prestam bons serviços às populações e que até têm (como era o caso do balcão de Silvares) “rendibilidade positiva.” A população manifestou-se contra o encerramento deste balcão. As instituições da região engrossaram o coro de protestos. Este facto foi notícia e assunto de conversa de café durante algumas semanas, poucas. Depois tudo foi acalmando até ao ponto de nos calarmos todos e aceitarmos mais um encerramento de um serviço no Interior do País.

E como tudo se cala vai havendo espaço para mais encerramentos e outros tantos despedimentos inerentes, mesmo que amigáveis, e também para se ir cortando no pano da esperança e do futuro deste território. Mas nós não nos podemos calar! Não nos podemos resignar como se este lento definhar da nossa região fosse uma fatalidade. E também não podemos aceitar que se fale do Interior de forma volátil. Não podemos aceitar que se diga que o Interior é uma prioridade e que depois, de mansinho, ou talvez de forma cada vez mais descarada, se encerrem serviços no Interior, sempre com o argumento de se melhorar a qualidade e reestruturar serviços ou porque o território não tem gente. Não nos podemos calar nem desistir do Interior. E para isso temos que nos entender, todos! Temos que bater o pé, unidos nas nossas divergências e nas nossas diferenças partidárias.

A questão do Interior não é um problema de posicionamento político de esquerda ou de direita. É um problema de um centralismo exacerbado e da falta de uma verdadeira política territorial que tarda em chegar, apesar dos governos todos que passam em S. Bento afirmarem, com mais ou menos habilidade política, que o Interior é uma prioridade.

Apesar de tudo faço justiça a este governo. Para além dos sinais que sempre deu também já mostrou que quer fazer, colocando alguns projectos em andamento. Mas não isso não chega! Por isso, precisamos de mais assertividade do governo e dos principais actores da nossa região! Do governo precisamos de perceber uma orientação clara para que a narrativa possa estar em verdadeira sintonia com a realidade. Precisamos que o governo diga e faça cumprir o seguinte desiderato: no interior não se encerra mais nada! Vamos é abrir, investir e atrair! E na região, precisamos de um maior entendimento entre os autarcas para que, independentemente da sua filiação partidária, agitem a bandeira da região e em conjunto mobilizem as populações e as forças vivas do território na defesa dos nossos interesses colectivos que são também os interesses de Portugal.