A descrença

No caminho de cada um de nós há decisões cruciais que se tomam e que definem o curso do nosso trajeto. Para quem não acredita em determinismos, é na ação diária que o futuro vai sendo construído. No último sábado, a Casa das Memórias António Guterres, nas Donas, trouxe-nos precisamente isso, mais uma vez, à lembrança. Num debate que envolveu docentes da Universidade da Beira Interior, mergulhou-se fundo nesta questão do que é esta coisa complexa a que chamamos cidadania e, mais complexo ainda, de como a exercemos nestes territórios do Interior.

Das riquíssimas intervenções proferidas por António Bento, Paulo Serra e José Domingues há algo de transversal que nos fica obrigatoriamente retido: a inevitabilidade e a resignação também como medida das coisas neste Interior. Olhamos em volta e vemos, como nunca teremos visto, movimentações políticas e real interesse pelo futuro de um vasto território. Criam-se movimentos, constroem-se manifestos e convocam-se boas vontades. Os graves incêndios de 2017 vieram colocar sobre a mesa de uma forma demasiado violenta aquilo que o silêncio não poderia mais calar. Tudo a que assistimos foi demasiado severo para se fingir, mais uma vez, que nada se passa.

Hoje, o Interior ocupa um espaço mediático que até há pouco tempo seria inimaginável. Multiplicam-se os diagnósticos e as soluções que muitos já vão entendendo como tendo que ser “radicais”, seja lá o que isso for. A amplificação mediática é muito bem-vinda, mas podemos perguntar, legitimamente, se aquilo que se vai dizendo será ainda novo para alguém. O lamento por si só já vimos até aonde nos trouxe: a lado algum. O elencar de medidas “radicais” e “definitivas”, também nos trouxe a terras de ninguém. Continuamos a olhar em volta e ver as contas de subtração a dominarem a aritmética dos dias que passam por nós. Algo que os indicadores demográficos demonstram a quem quiser olhar para eles.

O que nos vai restando entre tanta indignação e movimentos que nascem em prol do Interior? A resignação. A vontade, o querer que se vão diluindo nos dias. Por cá ficam os que aguardam que tanto interesse e preocupação se traduza em factos. No meio deste processo há algo de intangível e que nos ameaça profundamente: o interiorizar da inevitabilidade. Esse é o maior dos nossos problemas porque traduz o posicionamento perante o desfilar dos factos. O constante elencar, as permanentes promessas, as intensas boas vontades que brotam e que acabam por ser defraudadas, ano após ano, década após década, têm uma perigosa consequência para quem vive nestas geografias: a descrença de que um dia a situação se reverta; a convicção de que nada há a fazer perante tão vincadas dinâmicas que nos deixam cada vez mais frágeis. Quantos de nós já ouvimos que “não há nada a fazer?”. Quantos de nós não vimos já tantos a partirem porque não acreditam que o futuro não trará mais do que palavras? O pior inimigo de nós próprios acabará por sermos nós próprios. Não porque não queremos, mas porque não acreditamos. E à medida que os dias passam será necessário cada vez um maior esforço da nossa parte para que não nos deixemos entregar à tentação de que o nosso papel se resume apenas a ver, ouvir e a não crer.