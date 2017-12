Passagem de ano na Guarda ao ritmo de Richie Campbell

A Câmara da Guarda vai promover, pela terceira vez, uma festa de passagem de ano ao ar livre, no centro da cidade, que inclui um concerto de Richie Campbell e um espetáculo de fogo de artifício.

Segundo a autarquia presidida por Álvaro Amaro, na noite de domingo, a Praça Luís de Camões, junto da Sé Catedral, será o palco da festa, que começa pelas 22:00, com “os ritmos ‘reggae’ do músico Richie Campbell”.

O artista de nacionalidade portuguesa e americana acompanhará o público até à meia-noite, “altura em que se dá a contagem para o ano novo”, refere o município, em comunicado.

As boas-vindas a 2018 serão dadas com o tradicional brinde coletivo e com um “grandioso e colorido” espetáculo de fogo de artifício, de acordo com a autarquia.

A festa da passagem de ano na cidade da Guarda continua pela madrugada, com animação pelo DJ João Vaz, responsável pelo programa “Comercial Dance Sessions”.

O Município da Guarda reconhece que são “muitas e boas” as razões para as pessoas participarem “na mais alta das passagens de ano do país, a 1.056 metros de altitude”.