O histórico grupo GNR, liderado por Rui Reininho, vai atuar em Vilar Formoso no dia 3 de fevereiro, a partir das 22:30.

O espetáculo, que terá lugar no pavilhão multiúsos, está integrado no programa da 10.ª Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural, que no dia anterior (2 de fevereiro) terá também em palco o grupo “Minhotos Marotos”.