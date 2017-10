Fornos de Algodres encerra piscinas municipais para poupar água

A Câmara de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, fechou temporariamente a piscina municipal e vai realizar uma campanha de sensibilização junto da população a apelar para a poupança de água.

Segundo o autarca Manuel Fonseca, “tendo em conta o que se tem dito relativamente a previsões de falta de água”, o município de Fornos de Algodres decidiu tomar medidas para acautelar a situação.

“A piscina municipal foi encerrada temporariamente porque com o seu funcionamento há sempre perdas de água. Como tal, entendemos que não estão reunidas as condições para que continue aberta, uma vez que a opção é satisfazer as necessidades básicas da população”, justificou.

Para além do encerramento da piscina, o presidente adiantou que “não estão a ser regados os jardins públicos” e que a autarquia vai fazer uma campanha de sensibilização junto da população para que poupe água e a use “com sabedoria”.

“Os próximos três meses vão continuar a ser de pouca chuva e de temperaturas mais elevadas que os valores médios, o que vai agravar a situação de seca que se vive em Portugal e pode levar mesmo a que o armazenamento que abastece o concelho atinja níveis críticos, pelo que apelamos a todos para que moderem o consumo de água em vossas casas”, refere a autarquia de Fornos de Algodres na campanha de sensibilização “Toda a gota conta! Poupe água”.