Faleceu Cunha Sério, diretor do jornal “A Guarda”

Faleceu o cónego Eugénio da Cunha Sério, diretor do semanário católico regionalista A Guarda, publicado na cidade da Guarda, disse fonte do jornal.

O cónego Eugénio da Cunha Sério, de 83 anos, que era diretor do semanário desde 2003, faleceu hoje no Hospital Sousa Martins, na Guarda, onde se encontrava internado desde agosto.

Eugénio da Cunha Sério nasceu a 19 de fevereiro de 1934 em Vila Cova à Coelheira, no concelho de Seia, no distrito da Guarda. Frequentou os seminários diocesanos do Fundão e da Guarda entre 1941 e 1954, e foi ordenado diácono a 17 de março de 1956 e sacerdote a 19 de agosto do mesmo ano.

A missa de corpo presente de Eugénio da Cunha Sério será celebrada no sábado, pelas 16:00, na Sé Catedral da Guarda, seguindo o funeral para a aldeia de Vila Cova à Coelheira, no concelho de Seia.