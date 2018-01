A vida de Natália já vai em 102 anos…

O segredo da longevidade tem mais um caso no concelho do Fundão. Maria Piedade Pereira Cardoso, de Castelo Novo, completou no dia 6 102 anos de vida.

Mais conhecida como Natália, a mulher é atualmente utente do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Alpedrinha, onde está desde janeiro de 2010.

Encontra-se bem de saúde, embora com mobilidade reduzida.

O lanche festivo realizado no lar teve a presença do filho (o único vivo dos três filhos que teve), netos e outros familiares, além das funcionárias que estavam de serviço e dos outros utentes do piso em que se encontra.

Carlos Bragança