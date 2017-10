Seminário do Fundão acolher viveiro de plantas para reflorestar Gardunha

A Câmara do Fundão, em colaboração com um empresário ligado à silvicultura, está a instalar no seminário local um viveiro de plantas, que serão depois utilizadas para a reflorestação da Serra da Gardunha, este verão foi afetada pelo fogo.

O presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, esclareceu que a iniciativa envolverá a comunidade local ao nível da recolha de bolotas e sementes e que tem como base a oferta de um empresário da região, que doou gratuitamente 30 mil alvéolos para a plantação das árvores.

“Isso vai-nos permitir ter um viveiro de plantas autóctones para os próximos anos, que, seguramente, nos dá uma boa base de trabalho para o momento em que considerarmos oportuno proceder a esse esforço de reflorestação”, referiu Paulo Fernandes.

Além da oferta dos tabuleiros com os 30 mil alvéolos, José Gameiro, que é proprietário da empresa Silvapor – Ambiente e Inovação, também colaborará na montagem do viveiro, tendo ainda disponibilizado o seu conhecimento para ensinar a melhor forma de tratar as plantas.

“Não podia virar as costas à Gardunha. O concelho onde eu resido [Idanha-a-Nova] não toca com a Gardunha, mas somos beirões e a Gardunha é nossa”, referiu José Gameiro, que recentemente também já se tinha disponibilizado para oferecer e plantar 30 mil árvores para Pedrógão Grande.

A oferta para a Gardunha poderá traduzir-se em 30 mil novas árvores, que, deverão estar prontas a plantar dentro de um ano e que podem servir para fazer cerca de 60 hectares de floresta nova, uma dimensão que expressa bem a importância deste contributo.