Mulher desaparecida no Fundão

Encontra-se desaparecida, desde segunda-feira de manhã, uma mulher de 69 anos, residente em Valverde, no concelho do Fundão.

Trata-se de Maria Patrocínio Robalo, que sofre de demência. Terá sido vista pela última vez , na segunda-feira, em Pêro Viseu. Vestia saia preta e blusa azul, segundo familiares.

GNR e família prosseguem as buscas. Maria Patrocínio Robalo terá saído de casa na segunda-feira, de manhã cedo. O alerta foi dado pelo filho ao dar pela ausência da mãe.

Caso saiba do seu paradeiro, deve contactar a GNR do Fundão ou o filho (Luís Robalo) através do telemóvel 964 422 508.