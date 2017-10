Um militar da Guarda Nacional Republicana morreu esta tarde no Fundão depois de um despiste de moto.

O guarda conduzia a sua moto particular quando se deu o acidente, registado pelas 17:34 na variante da cidade, entre a rotunda da EN 18 e o cruzamento para Valverde.

A violência do embate foi fatal para o homem, com cerca de 50 anos e que trabalhava no NIC da GNR de Castelo Branco.

No local estiveram os bombeiros e GNR do Fundão, bem como a VMER da Covilhã.