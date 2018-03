“Ignite Your Future” desafia jovens na área das tecnologias

A cidade do Fundão recebe novamente, entre 3 e 6 de abril, o “Ignite Your Future”, um evento promovido pela Altran Portugal, Município do Fundão, Universidade da Beira Interior (UBI) e a Associação de Desenvolvimento da Gardunha.

O evento de cariz tecnológico pretende desafiar os estudantes do 9.º ao 12.º anos, através de jogos e exercícios, a adquirirem competências no domínio das novas tecnologias, nomeadamente na robótica e informática.

Durante quatro dias, cerca de 150 jovens de diversos pontos do país, irão beneficiar de um programa de contacto, aprendizagem e competição sobre componentes técnicas e tecnológicas que integram as competências profissionais do futuro. Através de competições tecnológicas, momentos de lazer, ações de team building, desporto e aventura, os jovens, que se encontram numa fase decisiva do seu percurso profissional, terão acesso a um leque vasto de atividades.

A participação no “Ignite Your Future” é gratuita e inclui refeições, seguro e acompanhamento dos estudantes pelas entidades responsáveis do programa. As inscrições encontram-se ainda abertas e para mais informações poderá consultar o Facebook oficial em https://www.facebook.com/ignite.fundao.