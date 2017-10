Americanos Chk Chk Chk atuam no Fundão esta sexta-feira

O grupo norte-americano Chk Chk Chk atua esta sexta-feira, dia 20, no Fundão, a partir das 21 horas.

Entre o excêntrico, o futurista, o kitsch e o “fora do comum”. Assim se posiciona a banda perante os seus seguidores. São já cerca de 20 anos de carreira de um dos grupos dance-punk mais vibrantes do planeta.

Vinte anos de música para “aquecer a pista”, sempre com uma vincada atitude punk presente, tanto ao vivo como nos registos gravados em estúdio. Iniciaram a sua carreira em 1996, mas foi em 2004 que este colectivo ficou conhecido mundialmente e desde essa altura que ainda continuam a fabricar pequenos, grandes êxitos.

Vieram dar três concertos em Portugal que servem para apresentar Shake The Shudder ao público português, reservando algum tempo das performances para “regressar ao passado” e vasculhar alguns êxitos da banda, tais como «Heart of Hearts» ou «Must Be The Moon».