Alunos estudam a cereja, as minas e a Gardunha

O Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto é um dos cinco do país selecionados pelo Ministério da Educação para entrarem num projeto-piloto que visa a promoção do sucesso escolar no ensino das Ciências Experimentais.

“Os Sons da Gardunha”, assim de denomina o projeto do Agrupamento Gardunha e Xisto, envolve 364 alunos: 281 dos 3.º, 4.º anos e 83 do 8.º ano.

Está a ser desenvolvido em vários estabelecimentos de ensino do Agrupamento e vai prolongar-se até final do corrente ano letivo.

Lúcia Reis