Aniversário do Jornal do Fundão em Idanha-a-Velha

O Jornal do Fundão vai realizar a cerimónia da celebração do 72.º aniversário no concelho de Idanha-a-Nova. O local escolhido para se invocar a passagem de mais um ano deste semanário é a aldeia histórica de Idanha-a-Velha. A sé catedral será o palco da cerimónia que irá contemplar, entre outras iniciativas, um conjunto de intervenções de protagonistas regionais em torno do futuro do território da Beira Interior e cujo programa será publicado muito em breve.

Como jornal de verdadeira vocação regional, esta iniciativa pretende reforçar os laços de pertença a este vasto território da Beira Interior, uma matriz que sempre acompanhou este semanário. Para o diretor do Jornal do Fundão, Nuno Francisco, “trata-se de mais um momento que nos orgulha enquanto instituição de referência desta região. Trata-se do reforço da vocação de proximidade ao território, materializado numa constante preocupação no desenvolvimento desta geografia. Este ano, Idanha-a-Nova será o epicentro do cumprir deste grande projeto que acompanha o Jornal do Fundão desde a fundação”.

Para o presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, “A celebração do aniversário do Jornal do Fundão em Idanha-a-Nova prestigia o concelho. Registo, com muito agrado, esta descentralização”.

Assumindo-se como leitor assíduo “há muitos, muitos anos” do Jornal do Fundão, Armindo Jacinto entende que a comunicação social “tem um papel muito importante, é uma alavanca destes territórios denominados como rurais. É isso aliás que o Jornal do Fundão tem feito em diversas coberturas jornalísticas”.

O aniversário deste jornal que atravessou século será assinalado em Idanha-a-Velha, aldeia histórica que foi durante 1300 anos cidade e que atualmente tem cerca de 40 habitantes. Para o autarca de Idanha-a-Nova, “o jornal cumpre algo a que sempre foi associado, que é o da sensibilidade para com estas comunidades rurais, cumprindo, aliás, a missão histórica do seu fundador, António Paulouro, que fez do Jornal do Fundão um jornal de âmbito regional, quer das cidades como das vilas ou da zona fronteiriça”.

O programa completo das celebrações do aniversário do Jornal do Fundão será publicado nas próximas edições, bem como será publicada, no dia 19 de abril, uma revista especial sobre o aniversário.