Serra da Estrela com lotação praticamente esgotada

As unidades hoteleiras da região, principalmente na zona da Serra da Estrela, vão registar este fim de semana elevadas taxas de ocupação, com “dezenas de espaços” esgotados, revela um inquérito feito pela Turismo Centro de Portugal.

“Este fim de semana de Páscoa vai ser extremamente positivo para a atividade turística no Centro de Portugal”, afirma a Turismo Centro de Portugal (TCP), entidade que estrutura e promove o turismo na região Centro do país, que fez um inquérito junto 220 estabelecimentos de unidades hoteleiras e de turismo rural.

O inquérito, realizado até quarta-feira, mostra que “as taxas de ocupação estão muito altas, havendo dezenas de espaços completamente lotados”, sublinha a Turismo Centro de Portugal, em comunicado.

Os dados recolhidos indicam que, “na globalidade do Centro de Portugal, as taxas de ocupação serão de 70% na sexta-feira e 66% no sábado”, sendo “particularmente intensa” a procura nas sub-regiões da Beira Baixa e da Beira e Serra da Estrela, com taxas de ocupação que rondam, respetivamente, os 90% e os 80%.

À elevada procura de alojamento na zona interior da região Centro referenciada pela Serra da Estrela “não será alheio o forte nevão que cobriu a Serra da Estrela de branco por estes dias e que convida à prática de desportos de inverno ou a simples passeios em família para ver a neve”, explica a entidade de turismo.