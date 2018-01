Novo “call center” na Covilhã abre já em fevereiro

O novo call center da Covilhã, lançado pela Altice em parceria com a Randstad, vai ser inaugurado já em fevereiro, estando prevista a criação de um total de 200 postos de trabalho.

A Altice diz ter escolhido a Covilhã porque tem é sua estratégia dar resposta às preocupações crescentes com a desertificação.

O novo “Contact Center” está instalado no Parkurbis (Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã). Em comunicado, a Altice dá conta de que se trata de “um equipamento novo e moderno, com open space para 128 postos de atendimento, ladeados por salas de formação, reunião e de convívio para os colaboradores”. Estima-se que, ainda durante este ano, possa levar a atingir os 150 postos de trabalho e mais tarde chegar aos 200.

“Esta é uma das maiores preocupações do nosso munícipio: garantir oportunidades de trabalho para quem aqui vive e dinamizar a economia regional. Esta estrutura vem dar resposta a um problema social do interior do país: o despovoamento e a consequente desertificação”, afirma o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira.